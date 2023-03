Au Luxembourg : «J'ai raté beaucoup de mariages et d'anniversaires»

LUXEMBOURG – Mandy Minella, jeune retraitée du tennis international, est cette semaine l’invitée de la «Story» de L’essentiel Radio.

Si elle a quitté le circuit professionnel, Mandy Minella n’en a pas pour autant rangé sa raquette de tennis. L’Eschoise de 37 ans joue presque tous les jours, participe à des tournois par équipes et des exhibitions. « C’est beaucoup plus calme, mais il y a encore du tennis», sourit-elle.

La retraite de Mandy Minella est aussi la fin de l’exigence imposée par le sport professionnel. «Toute ma vie, j’ai dû avoir une hygiène de vie irréprochable, faire attention à ce que je mangeais, ce que je buvais, à mon sommeil » se souvient-elle. Aujourd’hui Mandy ne se refuse plus un verre de vin, le soir, et s'autorise à se coucher un peu plus tard si le cœur lui en dit.

L’éloignement avec le Luxembourg était aussi une des contraintes du haut niveau. « On était en tournoi pendant 35 à 40 semaines, ce qui veut dire qu’on ratait les mariages, les anniversaires, les fêtes. Je ne pense pas qu’on m'en ait voulu, on comprenait mes contraintes et on l’acceptait. C’est vrai que c’est dommage, car on loupe pas mal de belles choses» se rappelle-t-elle.

Quel après-carrière pour Mandy Minella? À l'instar d'anciens sportifs de haut niveau, Mandy Minella pourrait devenir consultante. «Cela me tenterait de le faire. Je suis déjà en contact avec la chaîne de la WTA (NDLR: Women's Tennis Association). Si j'ai l'opportunité de le faire, ce serait avec plaisir» explique l'ancienne tenniswoman luxembourgeoise.

Maman de deux petites filles, Mandy Minella va-t-elle transmettre sa passion à ses enfants? «Ma fille aînée joue une fois par semaine. Cela lui fait très plaisir. Le plus important pour les enfants, c'est qu'ils prennent plaisir à aller au sport. Elle fait aussi de la natation et de la gym», assure la native d'Esch-sur-Alzette.

«Je suis avec les enfants, je fais énormément d'activités…» Pour ceux qui pensaient que Mandy Minella allait s'ennuyer en arrêtant officiellement sa carrière sur le circuit professionnel du tennis mondial, il faudra repasser. La jeune femme de 37 ans s'est retirée il y a quelques mois, après avoir porté haut les couleurs du Luxembourg, comme à l'US Open en 2010 et en 2012.

«Au début de la trentaine on commence déjà à penser à l'après, les résultats ne sont plus trop là… j'ai refait une saison car ça aurait été dommage d'arrêter pendant la pandémie après tant de sacrifices et une si longue carrière». La famille donc, et notamment ses deux jeunes enfants, occupe une grande partie de son temps. Mais pas seulement, il y a la poterie par exemple, «j'ai pris des cours», et le tennis qui reste aussi très présent au quotidien.

«Je m'entraîne encore presque tous les jours! Je joue beaucoup en matchs par équipe, à l'étranger et ici, donc il faut vraiment que je me maintienne en forme». Mandy Minella a fait le travail dans sa tête, pour admettre qu'aujourd'hui une page se tourne dans sa vie: «J'ai un pied dans le tennis professionnel et l'autre est en train de se diriger vers autre chose».

