Mandy Minella: «Une campagne électorale, c'est dur mentalement»

Mandy Minella : Pour l’instant, je ne regarde pas plus loin que là où je suis aujourd’hui. On a eu une campagne électorale très intéressante. Après, ce qui va se passer dans les semaines suivantes, je ne sais pas. Les travaux de coalition sont en cours, on verra.

Je me sens assez à l’aise car j’ai rencontré des gens vraiment sympathiques et accueillants dans mon parti. C’est intéressant, différent, mais le sport m’a aidée à me préparer à m’adapter dans un milieu comme ça. Pour moi, le but, c’est vraiment de pouvoir changer des petites choses dans le futur. Pour l’instant, c’était vraiment autour du sport et de la famille parce que c’est ce que je vis tous les jours. Mais mon but, c’est d’avoir un impact pour améliorer les choses. Ça me motive énormément.