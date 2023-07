Un petit creux?: Voici les cinq plages les moins chères d’Europe 

La glace est plus ou moins chère, selon la destination de vacances. PEXELS/KATYA WOLF

Tout le monde sait que de longues journées à la plage, ça creuse! Tôt ou tard se fait sentir l’envie d’une glace, d’une boisson ou d’un en-cas. Ces petites dépenses s’accumulent et gonflent la note des vacances, qui peut alors s’avérer salée. Le site de réservation Omio a établi un classement des plages les moins chères d’Europe. Des professionnels du tourisme ont comparé le prix d’une bière, d’une boule de glace et d’un snack sur 75 des plages les plus populaires d’Europe. Voici le top 5.

1re: la plage de Cléopâtre à Alanya, Turquie

La station balnéaire Alanya sur la Riviera turque au bord de la Méditerranée ne séduit pas seulement par ses larges plages de sable fin, mais aussi par ses prix abordables. L’une d’entre elles est la plage de Cléopâtre, où la reine égyptienne se serait baignée. Royale ou pas, une boule de glace coûte ici l’équivalent de douze centimes d'euro, une bière y est facturée 1,65 euro environ et une collation y vaut environ 5 euros.

2e: Long Beach à Ulcinj, Monténégro

Comme son nom l’indique, Long Beach s’étend sur plus de dix kilomètres le long de la côte, jusqu’à la frontière qui délimite le Monténégro et l’Albanie. L’étendue de cette plage n’est pas son unique atout: les prix le sont également. Il faut compter à peine 1,25 euro pour une boule de glace, pas plus de 70 centimes pour une bière et 6,20 euros pour un snack.

3e: la plage de Primorsko, Bulgarie

Au sud de la ville de Burga se trouve la plage de Primorsko, au bord de la mer Noire. Son sable fin, son ampleur et le large éventail de sports aquatiques font de cette plage une destination touristique prisée. Autres avantages: une boule de glace est vendue environ un euro, un verre de bière revient à quelque 80 centimes et le prix d’un petit lunch ne dépasse pas les 6,20 euros.

4e: la plage de Ses Illetes sur l’île de Formentera, Espagne

Formentera, aux Baléares, est surtout connue pour être voisine d’Ibiza et… pour ses prix élevés. La Playa de Ses Illetes (la plage sur la petite île, en catalan) est la preuve du contraire. Il ne faut dépenser que quelque 90 centimes pour se rafraîchir avec une boule de glace ou une bière. Le prix d’un snack, en revanche, est plus élevé que sur les plages précédentes du classement (14,50 euros en moyenne).

5e: La plage de sable doré de Varna, Bulgarie

Slatni pjasazi, mieux connue sous le nom de plage de sable doré, est particulièrement appréciée des jeunes touristes fêtards. Varna est une destination bon marché. La boule de glace revient à seulement 90 centimes. Pour 10 centimes de moins, il est possible de se désaltérer avec une bière et une petite collation ne coûte que 7,80 euros.

Des plages financièrement moins attractives

Celle qui occupe la 75e place du classement, donc la plus chère d’Europe, est la plage des Gollandières, sur l’île de Ré, en France. Alors qu’une boule de glace et une bière coûtent respectivement 3 et 3,60 euros, il faut allonger un peu plus de 22 euros pour se sustenter.