Loisirs au Luxembourg: Manger à la Schueberfouer va coûter plus cher

Bœuf, poisson coûtent plus cher

Chez tous les restaurateurs de la «Fouer», l’huile est au cœur des débats, mais pas seulement. «Au niveau de la viande, le bœuf est plus cher de 30%», regrette David Wagner. «Et le poisson, au prix d’achat, par rapport à la dernière édition, il a augmenté de 15 à 20%. Il n'y aura pas de pénuries, mais on a dû stocker beaucoup d’huile. Et David Wagner d’ajouter que «les ouvriers ne travaillent plus, non plus, pour les salaires de 2019».