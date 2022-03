Retour des beaux jours – «Manger au soleil à Luxembourg, c’est le top»

C’est le printemps et les joggeurs ont déjà repris pleinement possession des parcs de la ville de Luxembourg. Pour les regarder courir sous le soleil, il faut arriver tôt pour pouvoir manger sur les petits bancs municipaux. «Quel plaisir de pouvoir remanger entre collègues à l’extérieur», nous affirme d’emblée Aboubakar, employé chez Equity à Luxembourg. «C’est la première fois qu’on le fait cette année et on espère pouvoir continuer, si la météo nous le permet. Il fait encore un peu frais, mais avec un petit col roulé, ça passe. Ce midi, on est partis chacun de notre côté pour trouver quelque chose à manger en fonction de nos envies. Ensuite, on s’est retrouvés, let’s go to the park, et on y est».

Employées chez un notaire de la capitale, Elsa et Marine se retrouvent tous les midis pour manger et prendre le soleil en même temps. «Ça fait déjà plusieurs semaines que le temps nous le permet», se réjouissent-elles. «En plein soleil, c’est très agréable. D’habitude, on a une meilleure place, mais elle était prise ce lundi. On fait nos prévisions pour la semaine, on prépare tout la veille et puis, on réchauffe nos plats au travail. Si on n’est pas organisées, on va chercher un sandwich et c’est bon. Un petit conseil? Penser à faire une double portion le soir pour le lendemain midi. Tout est emballé et parfois, on pense même à un petit dessert. On a même déjà pris une glace la dernière fois. À force de manger à l’extérieur, certains collègues nous ont déjà dit qu’on avait pris de bonnes couleurs».

« Le retour des beaux jours, ça fait du bien »

Avec ses belles lunettes sous un soleil éclatant, Puneet rayonne en centre-ville en compagnie de Théo. «J’ai eu le malheur de mettre ma capuche orange», regrette en rigolant ce dernier, «alors j’attire un peu les insectes». «Il ne sait pas s’habiller», surenchérit, dans la bonne humeur, sa collègue. «Cela fait du bien de prendre l’air en sortant du bureau. Mes lunettes de soleil sont déjà ressorties depuis deux semaines. Théo est d’origine italienne. Il pourrait faire un effort sur son plat de pâtes. Moi, je m’organise la veille, lui, on voit que ce sont encore ses parents qui lui font à manger. Quand on sait cuisiner, c’est top».