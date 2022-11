Vu sur TikTok: Et si manger des bonbons pouvait aider à perdre du poids?

Source d’énergie et de motivation

Quand Pratiqua Bassi s’aperçoit, en 2018, qu’ elle pèse près de 120 kg, elle décide de se reprendre en main bien qu’elle adore les sucreries. Comme d’autres internautes, elle découvre sur TikTok qu’il est possible de manger des bonbons avant la gym et débute une nouvelle routine sportive, en s’entraînant cinq fois dans la semaine pendant 90 minutes. «J’ai vite vu que les sucreries me donnaient de l’énergie pour brûler plus de calories et soulever des poids plus importants», détaille-t-elle au «New York Post». «Les jours où je n’avais pas envie d’aller à la gym, j’y allais quand même car je savais que je pourrais manger des bonbons. Ils ne jouaient pas que le rôle de carburant, mais aussi de motivation.»