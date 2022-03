En Iran : Manger en «prison» pour aider les détenus

Ouvert à Téhéran par deux ex-détenus, un restaurant permet à ses clients d’éponger les dettes de prisonniers et de les réinsérer dans la société.

Manger derrière des barreaux affublé de l’uniforme rayé des prisonniers: à Téhéran, un restaurant propose à ses clients de passer un moment en «prison», et d’aider avec leur addition à libérer ceux qui croupissent dans des cachots pour dettes impayées. Intitulé la «Cellule 16», l’idée de ce restaurant est née pendant la détention de ses deux fondateurs, Benyamin Nakhat, 31 ans, et Arman Alizadeh, 30 ans. «J’ai rencontré mon associé pendant notre garde à vue. Je travaillais au marché du fer de Téhéran mais j’ai fait faillite. Je me suis retrouvé au trou sans le sou», confie à l’AFP M. Nakhat.