Contenu sponsorisé : Manger sans gluten

Renoncer au gluten, sans renoncer aux plaisirs gustatifs: découvrez les pâtes au sarrasin de la marque allemande «Rapunzel».

Intolérant, sensible ou tout simplement désireux d’adopter un régime sain, les raisons de passer à une alimentation sans gluten peuvent être multiples. Engendrant chez certaines personnes des troubles digestifs, crampes ou fatigues chroniques, le gluten est une protéine qu’on retrouve notamment dans des produits alimentaires à base de céréales comme le seigle, le blé et l’orge. Tous leurs dérivés en contiennent également: les pâtes, les pâtisseries, les farines ou bien la bière.

La suppression du gluten dans son alimentation implique des changements majeurs dans son mode vie et dans ses habitudes alimentaires et il n’est pas toujours évident de savoir quels sont les aliments indispensables à avoir dans les placards pour préparer des recettes simples et savoureuses au quotidien. Il y a des habitudes à éviter et de nouveaux réflexes à intégrer: lire les étiquettes, connaître les aliments naturellement sans gluten et trouver des produits de substitution. Mais un régime sans gluten ne doit pas forcément réduire les plaisirs gustatifs! Au contraire, les produits «sans gluten» vous permettent de préparer des plats délicieux tout en excluant les céréales comme le seigle, le blé et l’orge.

Les pâtes au sarrasin, de la marque allemande «Rapunzel», produites à base de 100% de sarrasin moulu, offrent une bonne alternative aux pâtes de blé. Le sarrasin, également appelé «blé noir», est un produit gourmand, digeste et exempt de gluten. Provenant d’une plante de la famille des polygonacées, il est riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Il favorise la satiété et diminue à la fois le cholestérol et le sucre sanguin. D’un arôme délicieux à la noisette, ces pâtes véganes se prêtent à merveille pour une grande variété de recettes délicieuses. Savourées en plat, mélangées dans une salade ou ajoutées dans une soupe miso, les spaghettis au sarrasin se dégustent à merveille «al dente». Bon appétit!

Philosophie «Rapunzel»

Depuis plus de 40 ans, la marque allemande «Rapunzel», pionnière sur le marché biologique, offre des produits savoureux et innovants. L’entreprise s’engage pour le développement durable et pour la traçabilité de ses matières premières. C’est au début des années 1990 qu’elle a créé son propre programme de commerce équitable «Hand in Hand». L’initiative vise à promouvoir l’agriculture biologique et à soutenir des projets humanitaires, solidaires et écologiques dans les pays en voie de développement. Jusqu’à présent, «Hand in Hand» a financé 327 projets sociaux et écologiques pour un montant de 1,4 million d’euros. Cactus soutient ces valeurs et s’engage à offrir à ses clients les meilleurs produits biologiques. Découvrez la gamme «Rapunzel» dans tous les supermarchés Cactus.