Alimentation: Manger un aliment brûlé, est-ce vraiment mauvais pour la santé?

Lorsqu’on soumet des denrées alimentaires comme du pain, des biscuits ou des pommes de terre à des températures supérieures à 120°C, il y a interaction entre les sucres et les acides aminés qu’elles contiennent. C’est ce que l’on appelle la réaction de Maillard, qui est à l’origine de la coloration dorée à brune, voire noir charbon des aliments. On peut évidemment gratter ce qui est brûlé, sauf que lorsqu’un aliment est frit, grillé ou brûlé, il se forme une substance chimique appelée acrylamide.

Pas de seuil légal ou réglementaire

Ces aliments présentent un risque élevé

L’acrylamide «est considéré comme cancérigène probable pour l’être humain», comme l’écrit l’Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV). Cela concerne principalement les aliments soumis à une température élevée lors de leur cuisson au four, au gril ou sous forme de friture. C’est pourquoi il vaut mieux faire cuire les aliments dans un bouillon ou à la vapeur plutôt qu’au gril ou dans un bain d’huile. Les röstis, les chips, les frites et les crackers sont considérés comme ayant une teneur particulièrement élevée en acrylamide. Mais le café et le pain n’y échappent pas non plus.