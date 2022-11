Solidarité au Luxembourg: «Manger un repas de grands chefs, c'était exceptionnel»

Plus d'une centaine de repas ont été servis. Caritas

Une crème de potimarron et un tiramisu de Renato Favaro (chef du restaurant Cômo), un saumon fumé au fenouil croquant et crème acidulée d'Etienne-Jean Labarrère-Claverie (Opéra), une joue de veau fondante et sa purée maison de Roberto Fani (Ristorante Fani). Le menu fait rêver…

Il a été servi lundi aux personnes précaires, hébergées dans les structures d’urgence de Caritas Luxembourg. Notamment au Centre Ulysse à Bonnevoie et dans les deux haltes de nuit. Parmi les serveurs figurait la ministre de la Famille, Corinne Cahen.

«Je me souviendrai de leur grand coeur»

«C'était exceptionnel de manger un tel repas et de voir la gentillesse des chefs», glisse Roberto, convié à ce repas d'exception. Ancien résident du centre, il a récemment trouvé un travail... dans la restauration. «On ne peut pas se payer ce type de repas. Si l'on arrive à acheter une tranche de saumon, elle n'est pas de cette qualité», ajoute-t-il, épaté par «les dressages, le goût... et le sourire des chefs. Je me souviendrai de leur grand cœur».