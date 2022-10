La France insoumise : «Mangez vos morts»: une députée crée le malaise sur Twitter

La gauche française fait décidément beaucoup parler d’elle, ces dernières semaines. Secouée par l’affaire Adrien Quatennens et la réaction controversée de Jean-Luc Mélenchon, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est également profondément divisée depuis la médiatisation du dossier Julien Bayou par Sandrine Rousseau, pourtant membre du même parti (Europe Écologie Les Verts). Lundi matin, c’est une députée de La France insoumise qui s’est illustrée, sur Twitter.

«Bonjour à tous et toutes! Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l’oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l’oppression. Ceux-là: mangez vos morts», a-t-elle écrit. La veille, lors d’une manifestation organisée à Paris, pour soutenir le peuple iranien, plusieurs représentants politiques avaient été sifflés pendant leur discours. Et Sandrine Rousseau, notamment.