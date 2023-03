Hong Kong: Manif très contrôlée contre… un terre-plein

La première manifestation depuis environ deux ans contre une mesure du gouvernement hongkongais s’est déroulée, dimanche, selon des modalités strictes, comme la limitation du nombre de participants et le port obligatoire d’un badge d’identification. Car Pékin a imposé, en 2020, une loi sur la sécurité nationale dans la métropole chinoise, pour mettre fin aux manifestations prodémocratie ayant secoué Hong Kong et faire taire la dissidence. Peu de protestations publiques ont eu lieu depuis contre la politique du gouvernement local, en raison de la répression et des mesures de distanciation sociale contre le Covid-19.

La manifestation de dimanche avait pour but de s’opposer à un projet de terre-plein dans l’est du territoire. Elle est la première à avoir obtenu une autorisation officielle depuis la levée des mesures sanitaires. La police a cependant contraint les organisateurs à respecter des conditions draconiennes: parmi elles, la limitation du nombre de participants à 100 personnes et le port d’un badge d’identification numéroté. Les forces de l’ordre ont encadré la foule à l’aide d’un cordon et séparé journalistes et protestataires.