Soudan : Manifestations après un conflit tribal sanglant

Des milliers de Haoussas, ethnie impliquée dans des heurts tribaux qui ont fait 79 morts la semaine passée, défilent mardi, à travers le Soudan, au cri de «Vengeance pour les martyrs», ont constaté des journalistes de l’AFP. Les affrontements, pour la terre entre les Haoussas et le clan des Bartis, ont éclaté lundi dernier dans l’État du Nil Bleu, frontalier de l’Éthiopie. Si le calme y est désormais revenu, la violence a gagné plusieurs autres États, notamment Kassala, plus au nord, où lundi des milliers de Haoussas s’en sont pris aux bâtiments publics, en incendiant plusieurs.

Mardi, les militants haoussas ont appelé à des manifestations de masse à Khartoum et dès le matin, plusieurs centaines de leurs partisans ont répondu à l’appel, se massant dans le sud de la capitale, selon le journaliste de l’AFP. «Non aux tueries de Haoussas», proclamaient certaines de leurs banderoles, tandis que d’autres saluaient «les martyrs du Nil Bleu», où le dernier bilan officiel de plusieurs jours d’affrontements à l’arme à feu atteint 79 morts et 199 blessés.

Regain de violence

L’eau et les terres, vitales pour les agriculteurs et les éleveurs, ont déjà causé des centaines de morts ces derniers mois lors de conflits tribaux dans un pays où de très nombreuses armes circulent après des décennies de guerre civile et de guérillas rebelles. Les violences connaissent aussi un regain, notent les experts, depuis le putsch à Khartoum, en octobre 2021, qui a créé un vide sécuritaire. Et elles servent, accusent les pros démocratie, les intérêts du pouvoir militaire et de ses alliés ex-rebelles qui font ainsi pression pour obtenir des gains politiques.