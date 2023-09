Des scientifiques découvrent une nouvelle espèce de pangolin

Mais une étude, publiée mardi dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences, a révélé qu'une neuvième espèce avait échappé à l'attention des scientifiques. C'est d'abord l'analyse de 27 écailles confisquées à Hong Kong en 2012 et 2013 qui a mis les chercheurs sur la piste d'une neuvième espèce. Pour autant, scientifiques n'ont pu à l'époque tirer de conclusions définitives, les fragments de gènes disponibles étant en trop petite quantité.