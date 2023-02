Hong Kong : Mannequin démembrée: «Nous cherchons encore la tête»

«Nous cherchons encore la tête», a expliqué aux journalistes Alan Chung, un chef de la police de Hong Kong, après avoir révélé la découverte de membres de femme à l’intérieur d’un réfrigérateur. «Deux pots de ragoût suspectés de contenir des tissus humains» ont été laissés sur les lieux, ainsi qu’une scie électrique et un hachoir à viande utilisés pour découper de la chair humaine, a déclaré Alan Chung.

Querelle d’argent

Le père, la mère et le grand frère de l’ex-mari d’Abby Choi ont été arrêtés et répondront d’accusations de meurtre, tandis que l’ancien conjoint est toujours recherché, a ajouté le responsable. «Nous pensons que la victime et la famille de son ex-mari ont eu de nombreuses disputes à propos de grosses sommes», a dit Alan Chung. «Quelqu’un était mécontent de la façon dont la victime gérait ses capitaux, ce qui est devenu un mobile pour tuer».