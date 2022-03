A Milan : Mannequins sexy à la piscine ou sur le ring

Les défilés masculins battent leur plein dans la capitale lombarde. Les stylistes rivalisent pour trouver des lieux où présenter leurs créations.

Cette semaine, les créateurs dévoilent leurs collections pour le printemps-été 2015 dans le centre névralgique de la mode italienne. La concurrence n'est pas seulement dans les propositions vestimentaires mais aussi dans les décors. Parmi les lieux insolites aperçus ces derniers jours, la piscine a tout particulièrement séduit. Dimanche pour Philipp Plein, elle a été l’occasion d'une démonstration de jet skis pendant que ses mannequins déambulaient dans des looks urbains. Certains habits, en particulier les pantalons, étaient ornés de galons dorés et d'applications en passementerie figurant des motifs liés à la marine. Le rappeur Theophilus London a clos le show en chantant juché une des motos aquatiques. Présenté, lui aussi, autour d'un bassin milanais, le défilé de Prada était plus onirique que celui de son confrère. La marque italienne a choisi une calme étendue bleu roi, servant de miroir géant à des tenues sobres et classiques. La palette chromatique jouait entre les nuances de évoquant l'eau: du marine, du vert marécage et du gris perle.