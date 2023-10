Entrer dans Gaza? Israël se prépare mais rien n'est décidé

Israël continue jeudi à pilonner sans relâche la bande de Gaza après avoir juré d'«écraser» et de «détruire» le mouvement islamiste palestinien Hamas, responsable de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire contre l'Etat juif.

La bande de Gaza, enclave pauvre et exiguë où s'entassent 2,3 millions d'habitants qui subissent un blocus terrestre, aérien et maritime depuis 2006, est désormais en état de siège, privée d'approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture, coupés par Israël. L'unique centrale électrique de l'enclave s'est arrêtée mercredi après-midi, faute de carburant, et les hôpitaux sont débordés et manquent de matériel.