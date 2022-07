Téléréalité : Manon Marsault n'a «plus trop la notion de l'argent»

La séquence a fait beaucoup réagir les internautes: dans un épisode de l'émission «C'est la famille» diffusé sur 6Play, Manon Marsault s'est mise en colère face à ses acolytes, à savoir son mari Julien Tanti et ses amis, Maeva Ghennam, Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Son chéri s'inquiète des travaux qu'elle veut faire dans la maison et il lance: «Les travaux, c'est le prix d'une maison, on casse tout».