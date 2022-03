Manoukian: «Je suis tombé sur une serial pleureuse!»

Après avoir traité mardi une candidate de «péripatéticienne des seventies», le juré de «Nouvelle star» sur M6 s’est expliqué.

Mardi était diffusée la première émission de la septième saison de «Nouvelle star». Au cours d’une audition à Lille, André Manoukian a comparé le look d’une candidate de 17 ans à celui d’une «péripatéticienne des années 1970» . Entendant cela, la candidate a fondu en larmes.

André Manoukian. Non, je ne l’ai pas traitée comme ça. C’était un hommage, pas une insulte. En voyant comme elle était habillée, je me suis retrouvé dans les années 1970, dans un film noir de Melville. Mais j’ai été rassuré en regardant l’émission, mardi: j’ai vu qu’elle avait la larme facile. En gros, je suis tombé sur une serial pleureuse!

Cela ne m’a pas empêché de vivre un grand moment de solitude: j’ai ressenti ce moment comme le premier dérapage de mon septennat à «Nouvelle star». Comme je me suis senti très mal, je suis allé la voir à la fin et je me suis confondu en excuses.