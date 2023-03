«Nébuleuse financière» : Manque de contrôle sur quelque 1000 milliards d’euros de fonds européens

La Cour des comptes de l’UE a regretté le manque de surveillance de plusieurs instruments financiers européens créés hors budget de l’Union, épinglant une «nébuleuse financière» de quelque 1 000 milliards d’euros, dans un rapport publié mercredi. «Ces quinze dernières années, de plus en plus d’instruments financiers ont été créés en dehors du budget de l’Union, avec, à la clef, un paysage financier toujours plus complexe», a souligné la Cour basée à Luxembourg.