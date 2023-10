«On est encore très loin de là où on devrait être dans un pays comme le Luxembourg». DR

Quand certains estiment que «c'est pas si mal» et «c'est déjà mieux que la dernière fois (NDLR: 12 femmes)», le Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) rit jaune: «18 femmes sur 60 députés, le constat se fait de lui-même, le Luxembourg n'a guère avancé ces dernières années», regrette Gabrielle Antar, directrice politique du CNFL. Certes, elles sont six de plus que lors des dernières législatives et pourraient être encore davantage quand le gouvernement sera formé et que le jeu des chaises musicales aura fonctionné, «mais les femmes sont encore trop peu visibles» et donc trop peu envisagées par l'électorat.

Et de prendre l'exemple des débats organisés à la télévision avant l'élection: «Pas une seule fois, les femmes n'ont été majoritaires et elles ont été à parité seulement sur le débat autour de l'éducation. On est encore très loin de là où on devrait être dans un pays comme le Luxembourg». Il faut, selon elle, forcer les choses. La loi impose 40% de candidates sur chaque liste. Presque tous ont joué le jeu et certains comme déi Lénk et Déi Gréng ont assuré la parfaite parité. Ces derniers seront d'ailleurs représentés par deux femmes et deux hommes à la chambre. La fraction du LSAP sera composée de 5 femmes et 6 hommes, celle du DP de 5 femmes et 9 hommes et la fraction victorieuse, le CSV, de 5 femmes... pour 16 hommes.

«Déconstruire tous les stéréotypes»

«Les quotas fonctionnent, il faut les renforcer et les généraliser notamment aux élections communales». Gabrielle Antar cite une étude d'une chercheuse de l'Uni qui a prouvé qu'une fois élues une première fois, les femmes étaient vues comme capables d'exercer des fonctions politiques. Il est donc fondamental de leur permettre de monter sur cette première marche. Mais selon Aldina Ganeto, présidente du CNFL, pour permettre à la femme de s'envisager à des postes de responsabilités politiques, «il faudrait d'abord déconstruire tous les stéréotypes qui ont encore la vie dure comme “maman s'occupe des enfants et papa répare la voiture”».

Et de combler des inégalités «criantes et absurdes» par des réformes «prioritaires et urgentes» telles celle de l'imposition des familles monoparentales. «Comment voulez-vous qu'une femme qui travaille, qui élève seule ses enfants, puisse un instant se dire ''je vais me faire entendre, je vais consacrer du temps à la politique'' alors qu'elle est juste en mode survie, imposée comme une célibataire sans enfants?».

CSV et DP, deux visions différentes

«Parce que jamais rien n'est acquis», Aldina Ganeto – qui est aussi membre du Centre d’information et documentation Fraen an Gender (CID) – regardera avec attention le programme de la prochaine coalition. Si le CSV et le DP se rejoignent dans de nombreux domaines, ils ont en effet des points de vue assez divergents sur les questions sociétales.

Dans son programme, le CSV veut par exemple doubler les allocations familiales pour les parents qui restent à la maison pour s'occuper de leur progéniture quand le DP, dans la précédente coalition, avait supprimé l'allocation d'éducation, vantant la mise en place d'un congé parental flexible permettant de concilier éducation des enfants et carrière professionnelle.

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.