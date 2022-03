Football : ManU est «impressionné» par l’entraîneur de l’Ajax

Erik Ten Hag, candidat pour reprendre les rênes des Red Devils la saison prochaine, a réussi sa première audition avec le club mancunien. Mais rien n’est encore fait.

L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, a été récemment auditionné par Manchester United, qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine, et la direction du club aurait été «impressionnée par sa vision et sa philosophie», affirme mercredi Sky Sports. Le banc des Red Devils est actuellement occupé par l’Allemand Ralf Rangnick, nommé en novembre en remplacement d’Ole Gunner Solskjaer pour finir la saison avant de prendre un poste de conseiller de la direction.

Si Sky Sports décrit l’entretien comme «positif», il précise bien qu’il serait prématuré de faire du Néerlandais le favori pour le poste. Son nom circule avec insistance depuis des semaines mais d’autres entraîneurs, comme celui du Paris SG, Mauricio Pochettino, qui a l’avantage de connaître déjà la Premier League, ou les Espagnols Julen Lopetegui, de Séville, et Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, sont aussi dans le radar des Mancuniens.

Quel avenir pour CR7?

Entraîneur de l’Ajax depuis 2017, Ten Hag (52 ans) a remporté le championnat en 2019 et 2021 et son club est encore en tête cette saison, avec deux points d’avance sur le PSV Eindhoven. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Ajax, il pourrait bénéficier des liens privilégiés que United a avec son ancien gardien de but Edwin van der Sar, directeur exécutif de l’Ajax. Le chantier s’annonce de taille pour celui qui sera choisi.