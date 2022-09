Gagne tes places! : Manu Katché, un artiste connu de tous… En spectacle au Casino 2000!

Concert

Mais c’est finalement Peter Gabriel et son album «So» qui le consacrent pour son exceptionnel jeu à la batterie. Ce son très particulier des drums de Manu lui offre une légitimité internationale : Sting, Dire Straits, Tears for Fears, Paul Young, Simple Minds, Joe Satriani et bien d’autres, autant de stars connues mondialement avec lesquelles il partage scène et studio. Salué et récompensé à de multiples reprises et dans différents pays, il est reconnu comme un musicien absolument exceptionnel et un grand compositeur. Mais c’est seulement pour vous que Manu KATCHÉ sera au PURPLE LOUNGE pour un échange intimiste et très enrichissant. Et qui sait, vous aurez peut-être même droit à une démonstration live de son talent… Une interview-rencontre immanquable avec ce grand nom de la scène musicale !