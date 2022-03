Football - Bundesliga : Manuel Neuer pourrait être absent jusqu'en mars

Le gardien allemand du Bayern Munich, opéré du pied, sera sans doute indisponible jusqu'au printemps en raison d'une cicatrisation plus longue que prévu.

«Une cicatrisation se produit dans le pied et celle-ci pourrait même durer six mois», a expliqué samedi le capitaine bavarois dans une interview donnée à la télévision du club. «Cela dépend toujours du processus de guérison, bien sûr (...) ma rééducation se passe bien jusqu'à présent, je suis très positif et pense que cela va aller mieux», a-t-il cependant admis.