Kylie Jenner change de look

«J'ai changé de look. Je pense que je suis dans une phase plus naturelle. Je porte beaucoup moins de produits», explique Kylie Jenner, dans une vidéo où elle dévoile sa nouvelle routine beauté pour «Vogue». «Quand je revois d’anciennes vidéos, je suis choquée par la couche de poudre que j’applique sur mon visage», confie la benjamine de la famille Kardashian.

Maquillage au doigt

Connue pour ses looks audacieux et très travaillés, Kylie Jenner, qui a avoué à «Vanity Fair», en avril, que d’avoir décoloré ses sourcils comme sa sœur Kendall les lui avait endommagé, a changé sa manière de se farder. Adieu donc contouring, extensions de cils et yeux charbonneux pour la star de téléréalité de 26 ans, qui préfère les couleurs rosées, un teint frais et un fin trait d’eyeliner pour ouvrir le regard. «J'ai passé une année à prendre soin de moi et à m'aimer comme je suis», précise celle qui est à la tête d'une marque de cosmétique qui a fait d'elle une milliardaire.