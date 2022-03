Maradonna dérape et l'Argentine s'enflamme

Le président de la fédération argentine de football a tempéré jeudi la polémique née des propos du sélectionneur après la qualification in extremis de l'Albiceleste au Mondial-2010.

«Le cas de Maradona est très particulier car je ne crois pas qu'il y a beaucoup de journalistes sportifs qui puissent dire »Maradona ne me fait pas vivre«, a expliqué Grondona. «Ceci ne justifie pas les coups de sang qui surviennent sur le moment et font dire des choses dont on se repentit après», a-t-il ajouté.

«Ceci est pour ceux qui n'ont pas cru en cette équipe et qui m'ont traité comme un moins que rien. A ceux qui n'ont pas cru en nous, je demande pardon aux dames, qu'ils me la sucent et continuent à me sucer!», avait déclaré Maradona, répétant à plusieurs reprises cette expression.