Au Mexique: Le marathon d'un coureur autiste sauvé par un spectateur

La chaussure qui a explosé au 27e km. DR

Disputé il y a quelques jours, le marathon de Mexico City a fait couler pas mal d’encre. Et pas que pour des bonnes raisons. L’épreuve a, en effet, connu ce qui ressemble à un record du monde de la triche. Car après contrôle numérique des puces électroniques des compétiteurs, les organisateurs se sont rendus compte que 11 000 des 30 000 athlètes au départ sont soit montés dans une voiture, soit ont pris les transports publics! Leurs temps ont logiquement été annulés.

Heureusement, la course dans la capitale du Mexique a connu un moment qui fera oublier cette fraude massive, grâce au coureur autiste Jerry Manzano. En quête d’un temps canon pour pouvoir écrire l’histoire et se qualifier pour le très coté marathon de Boston, le coureur au dossard No 22 646 avait pris un bon départ, avant de connaître un incident peu commun: sa chaussure droite l’a lâché après 27 kilomètres d’effort!

La course à pied, ce n’est pas la Formule 1 et il n’y avait pas moyen de passer aux stands pour chausser de nouvelles gommes. Mais Jerry Manzano a pu compter sur un soutien inattendu venu en cours de route. Un certain Jesús Villanueva était derrière les barrières et lui a crié qu’il pouvait le dépanner. «Et avant que je puisse lui donner la chaussure gauche, il s’est enfui en plein désespoir. J’ai compris plus tard pourquoi», a souri celui qui est désormais surnommé le Samaritain du marathon.