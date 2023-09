Marathon de Berlin: 2h11'53: Assefa pulvérise le record du monde

Une telle progression de plus de deux minutes entre deux records du monde est inédite depuis 1983.

En septembre 2022, alors que tous les regards s'étaient portés sur le record du monde du Kenyan Eliud Kipchoge en 2h01'09, Tigst Assefa, 26 ans, avait déjà fait sensation sous la porte de Brandebourg pour son deuxième marathon avec un temps de 2h15'37, à l'époque le troisième temps de l'histoire et la meilleure marque dans les rues de Berlin.

Dimanche, elle a rangé au placard le record du monde de Brigid Kosgei en 2h14'04, que la Kényane avait établi il y a un peu moins de trois ans à Chicago. Une telle progression de plus de deux minutes entre deux records du monde est inédite depuis 1983.

À titre de comparaison, l’Éthiopienne a couru plus vite que son légendaire compatriote Abebe Bikila, qui avait établi le record du monde masculin en 1964 à Tokyo, lors de son deuxième titre olympique, celui qu'il avait remporté avec des chaussures après avoir gagné pieds nus à Rome quatre ans plus tôt. «Je ne m'attendais pas à courir aussi vite, à descendre sous les 2h12, a reconnu Assefa. Mais c'est le résultat d'un travail dur».

Favorite des JO de Paris

Arrivée à l'athlétisme par la piste, elle s'est d'abord spécialisée sur le 800 mètres, avec un record personnel réalisé en juillet 2014 à Lausanne en 1'59''24. Elle s'était qualifiée pour les Jeux olympiques de Rio en 2016 sans parvenir à sortir des séries, avant qu'une blessure au tendon d'Achille ne la force à passer à la route, avec des premières courses en 2018 sur 10 kilomètres, avant de monter sur semi-marathon et de signer un record à 1'07''28 en Allemagne en 2022, ce qui ne la plaçait pas dans les 50 meilleures performances cette saison-là.

Avec la pandémie de Covid-19, Assefa décide de ne pas courir et se lance sur son premier marathon en mars 2022 à Ryad, qu'elle boucle en 2h34'01. En l'espace de 18 mois, elle améliore donc son chrono de plus de 22 minutes. Si, selon sa fiche sur la fédération internationale, elle est âgée de 26 ans, des sites spécialisés dans l'athlétisme lui donnent trois ans de plus.