Au Luxembourg : Marc, 28 ans, est porté disparu

Le disparu mesure 1,80 mètre et est de corpulence mince, selon la police. Il porte des lunettes et était vêtu, ce matin, d'un polaire marron-gris, d'une écharpe rouge, d'un pantalon bleu foncé et de chaussures de sport blanc et vert.