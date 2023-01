Union européenne : Marc Angel élu vice-président du Parlement européen

Le Luxembourgeois – soutenu par l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D) et le Parti populaire européen (PPE) – a été élu avec 307 voix au deuxième tour, aucun candidat n'ayant atteint la majorité absolue au premier. Il était opposé à la Française Gwendoline Delbos Corfield, des Verts/Alliance libre européenne (98 voix) et à l'Italienne Annalisa Tardino d'«Identité et démocratie» (185 voix).