Marc Devillet : «Nous avons peu de retours par rapport à la baisse de la TVA»

La séquence du 27 janvier

«Nous n'avons pas beaucoup de retours par rapport à la baisse de la TVA, indique Marc Devillet, PDG d'Autopolis. Cette mesure devrait quand même aider les personnes les plus en difficulté».

La séquence du 26 janvier

En dehors des marques allemandes, quels véhicules se vendent bien au Luxembourg? «La Fiat 500 électrique», répond Marc Devillet, dans le quatrième épisode de la «Story» sur L’essentiel Radio. «On voit qu’elle a été la deuxième voiture la plus vendue, en volume, l'an passé. On n’a pas que des voitures allemandes, les autres marques ont leur place aussi» ajoute-t-il.

Si le marché de l’automobile a été secoué au cours des dernières années, marquées par les crises, Marc Devillet a quelques motifs de satisfaction. «Le marché a repris, les parts de marché ont chuté, mais les concessionnaires ont entre 20 et 50% de voitures vendues mais pas livrées».

Il évoque aussi la pénurie de voitures d’occasion, pour laquelle Autopolis a dû trouver des solutions. «On a aussi subi cette pénurie, vu que les consommateurs se sont rués sur les occasions, disponibles de suite. Le jeu de l’offre et de la demande a fait augmenter les prix et les produits se sont raréfiés. Nous nous sommes approvisionnés en Europe. Nous gardons toujours nos stocks à 350-400 véhicules d’occasion», conclut-il.

La séquence du 25 janvier

Le patron d’Autopolis profite de l’Autofestival pour rappeler l’offre leasing privé. Historiquement connu pour les entreprises, le leasing privé présente des avantages pour certains consommateurs. «C’est la même chose pour un client privé. Le client a une mensualité dans laquelle il retrouve le financement du véhicule, l’assurance, la partie garantie, la partie entretien, et voilà, on n'a plus qu’à rouler».