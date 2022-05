Marc Hansen : «Le télétravail, un grand atout pour la qualité de vie»

LUXEMBOURG – Le ministre Marc Hansen est l'invité de Jean-Luc Bertrand cette semaine sur L'essentiel Radio.

Marc Hansen est l'invité de Jean-Luc Bertrand sur L'essentiel Radio cette semaine. Foto: Editpress/Julien Garroy

La séquence du 26 mai

«Avant la crise, seules 169 personnes dans la fonction publique faisaient du télétravail, dans le cadre d’un projet pilote. Du jour au lendemain, il y en a eu des milliers pendant presque deux ans», se souvient le ministre Marc Hansen, au micro de L’essentiel Radio. «On a tous fait des expériences différentes, avec le télétravail. C’est une nouvelle forme de travail. Il y a des choses très utiles et qu’il faut retenir et continuer. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent revenir, qui n’aiment pas trop ça parce qu’ils veulent le contact social».

Pour le ministre, le télétravail ne s’arrête pas avec la crise. «Il faut continuer, dans un modèle hybride. Pour des raisons écologiques, en économisant des énergies fossiles. Mais c’est aussi un grand atout pour la qualité de vie. Quand vous éteignez votre ordinateur, vous êtes tout de suite à la maison. Il y aura automatiquement un mixte entre télétravail et présence au bureau. C’est dans cette direction qu’on travaille, il faut de la flexibilité, une confiance des deux côtés, aussi bien de l’employeur que du salarié. On va trouver nos repères pour un modèle qui fera plaisir à tout le monde».

«Je l'ai découvert par hasard, je le trouve formidable et l'écoute souvent au bureau et j'aime ce titre, à l'atmosphère formidable. C'est un pianiste né à Séoul»

La séquence du 25 mai

Marc Hansen est aussi ministre des Relations avec le Parlement. «Je suis un des membres qui peut assister à la conférence des présidents, tous les groupes parlementaires sont là. C'est quand même quelquefois tendu, mais on essaye d'être bon enfant pour assurer le fonctionnement. Ils sont tous, moi inclus, très sages».

Mais le gros chantier du ministre libéral, c'est la digitalisation. «Ce n'est pas évident pour le troisième âge et d'autres catégories, que j'appelle les ''vulnérables digitaux''. Il y a beaucoup de gens qui ont des craintes et qui n'ont pas le courage de dire. On fait l'inclusion numérique pour tous. La digitalisation, il faut que ça aide les gens, les citoyens, les entreprises. Il faut échanger pour que le produit final soit au service du plus grand nombre. Guichet.lu est un succès. Avant la crise, on était à 350 000 démarches transmises par les entreprises, l'année dernière, on était à 3,8 millions».

«J'aime vraiment Bruce Spingsteen en tant qu'interprète, que personne publique»

La séquence du 24 mai

Le ministre est revenu ce mardi, sur les recrutements massifs dans la fonction publique. «On est en train d'agrandir de façon considérable, parce qu'il y a un besoin. Il y a les résidents, et les frontaliers qui viennent chez nous chaque jour. Ils ont aussi des besoins, des démarches à effectuer». La fonction publique luxembourgeoise, qui emploie 32 000 personnes, est-elle paritaire? «Sur les 32 000, nous sommes assez proches de la parité. Il y a 12 000 enseignants, parmi lesquels les femmes sont majoritaires. Il faut encore faire des efforts dans les fonctions dirigeantes»

Sur un plan plus personnel, Marc Hansen a évoqué ses débuts professionnels. «Pour mon premier job, j'ai travaillé à la radio DNR, qui n'existe plus aujourd'hui. Avec mon premier salaire, je crois que j'ai épargné un peu, ce n'était pas un gros salaire, et j'ai acheté un costume». Mais que fait un ministre avec quatre portefeuilles, du temps libre qui lui reste? «J'essaye de trouver un peu de temps avec ma famille. J'ai deux filles, mon épouse. J'aime passer du temps avec elle, avec mes amis quelquefois. Je me bloque des créneaux les week-ends pour faire d'autres choses que le travail, c'est important»

.

«C'est agréable à écouter, ça met de bonne humeur»

La séquence du 23 mai

Ministre de la Fonction publique, des Relations avec le Parlement, ministre délégué à la Digitalisation et à la Réforme administrative, Marc Hansen (DP), invité de Jean-Luc Bertrand, a des semaines bien remplies. «C'est une belle pression, surtout au début. Mais avec le temps, on s'y habitue. Je le fais depuis huit ans. On connait ses repères. Il faut se créer de petits espaces, au moins une fois par semaine, pour penser à autre chose».

Avec 32 000 agents, l'État est le plus gros employeur du pays. Et il continue à embaucher en masse, avec 2 300 postes à pourvoir cette année. «On cherche de tout, luxembourgeois ou pas. On cherche beaucoup de personnes. Sur le site govjobs, il y a des dizaines de postes à pourvoir». Des vagues d'embauche au moment où l'État se positionne en employeur moderne, communique. «On va voir les étudiants, on parle de la mobilité, des formations possibles, de la digital academy… Tous les atouts de ce qu'on peut faire au service de la société».

«ACDC est un groupe que j'aime beaucoup, c'est un des premiers albums que j'ai acheté».