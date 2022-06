Assurances au Luxembourg : Marc Lauer reprend la présidence de l’ACA

LUXEMBOURG – Le CEO du Groupe Foyer a été désigné président de l'Association des compagnies d'assurances et de réassurances. Il a déjà occupé ce poste par le passé.

Pour rappel, le CEO du Groupe Foyer avait déjà présidé l'ACA entre 2008 et 2010, puis entre 2014 et 2016 et plus récemment de mai 2020 à mars 2022. Il remplace Christian Gibot, CEO de Cardif Lux Vie, qui demeure administrateur. En outre, Octavie Dexant, CEO d’AXA Assurances Luxembourg, et Nicolas Limbourg, CEO de Vitis Life, ont été nommés vice-présidents de l’ACA.