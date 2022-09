Motocyclisme : Marc Márquez en pole position à Motegi

«C’est juste une pole position, c’est sur une piste mouillée, mais quand on sait d’où on vient, où se situe Honda actuellement en MotoGP, c’est très important. Pour moi et plus encore pour tous les techniciens. Demain ce sera sec, ce sera donc une autre histoire mais là, je crois qu’on va célébrer ce meilleur chrono». Samedi, il y avait longtemps qu’on n’avait plus vu Marc Márquez aussi souriant dans le parc fermé.