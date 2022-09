Football luxembourgeois: Marc Theisen veut aider la Jeunesse à se reconstruire

Après le rocambolesque départ des dirigeants grecs en fin de saison dernière, la Jeunesse tente de reconstruire. Et à retrouver de la sérénité sportive et financière. Le club eschois, 8e de BGL Ligue l’an passé, a notamment confié les rênes de l’équipe à un coach expérimenté et qui connaît la maison, Henri Bossi. Côté recrues, Alexis Larrière (Metz, Rodange), Maxime De Taddeo (Differdange) et le jeune Irvin Latic (Progrès) sont arrivés. Après six journées cette saison, la Vieille dame est 12e.