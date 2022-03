Départ : Marcel Funk quitte Cargolux

LUXEMBOURG - La compagnie aérienne cargo a annoncé, mardi, le départ d'un des vice-présidents de son comité de direction.

Alors que des rumeurs ont bruissé tout l’après-midi, la confirmation de l’information est tombée en début de soirée: Marcel Funk, vice-président du comité de direction de Cargolux, quittera ses fonctions le 30 avril prochain et l'entreprise le 30 décembre.

Les raisons de son départ ne sont pas connues, Cargolux parle de séparation par consentement mutuel. C'est le cinquième départ depuis un peu plus d'un an après ceux de Peter van de Pas, Robert Van de Weg, Henning zur Hausen et Robert Song.