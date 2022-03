Marcel Habran sera rejugé aux assises

LIÈGE - Considéré comme l'un des parrains du milieu liégeois, Marcel Habran et trois de ses complices présumés vont être rejugés pour l'attaque d'un fourgon de la Brinks à Waremme en 1998.

Déjà acquitté pour l'attaque du fourgon de la Brinks sur l'aéroport du Findel le 9 février 2000, Marcel Habran pourrait bien finir ses jours en liberté. Mardi après-midi en effet, la Cour de cassation de Bruxelles a cassé le jugement de la cour d'assises de Liège qui l'avait condamné pour l'attaque d'un autre fourgon de la Brinks deux ans plus tôt à Waremme.

En mars dernier, au terme d'un procès de plus de six mois, les avocats de Marcel Habran, Pepe Rosato, Anouar Bennane et Thierry Dalem avaient introduit un pourvoi devant la Cour de cassation. Pour la défense, la Cour liégeoise n'avait pas motivé sa décision de condamner les quatre prévenus.