20 minuten: Marcel Kohler renforce le Conseil d'administration de la société mère de «L'essentiel»

«Marcel Kohler renforcera le conseil d'administration du groupe 20 Minuten, à partir du 1er août 2022», a annoncé le groupe suisse, dans un communiqué. La société, qui fait aujourd'hui partie de TX Group et qui est présente au Luxembourg via L'essentiel, comprend les titres 20 Minuten, 20 minutes suisse, lematin.ch et Encore! ainsi que les participations de 20 minuti/tio.ch au Tessin, Heute/heute.at en Autriche.