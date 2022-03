Marchal réveille ses vieux démons

«MR73» se veut, par sa noirceur, une suite logique et tragique du précédent film signé par Olivier Marchal, «36, quai des Orfèvres».

Une image surtravaillée qui n'a d'égal que la tristesse que dégagent ses protagonistes, antihéros à la Travis Bickle, que le badge du flic oppresse plus qu'il ne valorise. Pas de fierté pour Louis Schneider (Daniel Auteuil), détruit par le coma de sa femme et hanté par des images de meurtre, de viol et de barbarie en tout genre. La bouteille pour seul compagnon, Schneider est soudainement extirpé de sa léthargie lorsque le meurtier qu'il avait coincé 25 ans plus tôt est relâché.