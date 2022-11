Après l’attentat et le Covid : Le marché de Noël de Strasbourg veut partager «la magie»

STRASBOURG – Secoué par un attentat islamiste puis la crise sanitaire, le marché de Noël de Strasbourg lance vendredi sa 452e édition, empreinte de sobriété et en quête de transformation.

Jusqu’au 24 décembre, 2,5 millions de visiteurs sont attendus pour déambuler dans les allées et sur les places de la capitale alsacienne

«Partageons la magie»: secoué par un attentat islamiste puis la crise sanitaire, le marché de Noël de Strasbourg lance vendredi sa 452e édition, empreinte de sobriété et en quête de transformation. Jusqu’au 24 décembre, 2,5 millions de visiteurs sont attendus pour déambuler dans les allées et sur les places de la capitale alsacienne. «Plus de 1 000 personnes» seront mobilisées pour assurer la sécurité de «Capitale de Noël», le nom officiel de l’événement, a annoncé la préfecture.

«C’est pour nous une préoccupation majeure que la sécurité soit au cœur des festivités», a notamment insisté Josiane Chevalier, la préfète du Bas-Rhin, quatre ans après l’attentat islamiste qui avait fait cinq morts dans le centre-ville. Six unités de forces mobiles seront notamment déployées, ainsi qu’une équipe formée «aux tueries de masse», ont révélé les autorités.

Réservations au plus haut

Côté sanitaire, les contraintes sont considérablement allégées par rapport à l’an dernier, même si la préfecture recommande toujours le port du masque. Le contrôle systématique du pass sanitaire dans certains espaces a été abandonné. D’après les hôteliers et les restaurateurs, cités par la presse locale et les élus, cette édition pourrait bien être celle de la reprise, avec des réservations au plus haut, alors que 2021 avait enregistré une fréquentation en baisse de 25% par rapport à 2019.