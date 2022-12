Trèves : «Une attraction à part entière»: les polices luxembourgeoise et française mobilisées au marché de Noël

La présence policière sur les marchés de Noël n'a rien d'inhabituel en soi, sauf peut-être quand les agents patrouillent dans des uniformes différents, comme c'est le cas à Trèves, où l'on mise sur la «traditionnelle patrouille de Noël commune et internationale», comme le souligne un communiqué de presse diffusé lundi.

Trois week-ends de l'Avent durant, la police allemande, la police grand-ducale ainsi que la gendarmerie et la police nationale françaises étaient présentes sur les lieux pour assurer la sécurité et «répondre aux attentes et besoins d'un public international».