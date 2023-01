Au Luxembourg: «Marcher est parfois moins risqué que de prendre le bus»

«Je ne sors pas le soir, mais quand je prends le bus, je me sens en sécurité», explique Yamina, alors qu'elle attendait son bus ce dimanche, à Hamilius, dans la capitale. Un constat partagé par de nombreux usagers à qui nous avons demandé leur avis, comme Carmen et ses amis ou bien encore Raphaël, en stage à Luxembourg.

Selon le constat dressé vendredi par le ministre de la Mobilité, 237 agressions d'agents des transports publics ont été recensées l'an dernier (+30% en un an) et 197 à l'encontre de tierces personnes (+134%). Pour assurer la sécurité des chauffeurs, des cabines ont déjà été installées dans 236 des 1 045 bus RGTR. «Les cabines, c'est bien, mais tous les bus n'en ont pas. J'ai remarqué que les gens sont plus agressifs qu'avant le confinement. Je n'ai encore jamais été agressé physiquement mais insulté, oui, ça arrive», relate un chauffeur de bus.