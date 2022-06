Vacances gâchées : Marco Verratti cambriolé à Ibiza dans une maison de Ronaldo

Le joueur du PSG passe ses vacances dans la maison de l'ancien attaquant brésillien. Il s'est fait voler pour 3 millions d'euros de bijoux et d'argent.

Les voleurs ont emporté «une quantité importante de bijoux et d'argent», ont déclaré mardi à l'AFP des sources proches du dossier, sans donner plus de détails. La police espagnole a ouvert une enquête sur cette affaire à la suite d'un dépôt de plainte lundi dans la matinée. Diario de Ibiza, un journal local, estime la valeur du cambriolage à 3 millions d’euros environ, précisant que Marco Verratti et les personnes l’accompagnant n’étaient pas dans la maison au moment du vol.