Den Atelier : Marcus Miller, le retour de l'artiste au Luxembourg

Concert

Bassiste de jazz très reconnu, Marcus Miller s'est fait connaître en tant que membre d'un groupe de trompettistes des années 1980. Connu pour la fluidité de ses improvisations et son penchant pour le jazz funky et contemporain, Miller est apparu dans les années 1970 comme un musicien en vogue. Fort de son expérience avec des albums comme «The Man with the Horn» (1981) et «Tutu» (1986), il a pu se lancer dans une carrière solo, s'affirmant sur des albums comme «The Sun Don't Lie» (1993) et «Marcus» (2008).