Au Mexique : Marée humaine à Mexico en soutien à la politique du président Obrador

C’est la première fois qu’un président mexicain en exercice prend la tête d’une manifestation depuis Lazaro Cardenas (1934-1940), d’après le site du journal espagnol «El País» qui cite des historiens, des politologues et des universitaires. «Je l’aime!» a crié Sonia Campuzano, une étudiante en sociologie de 24 ans au bord des larmes. «Je suis très émue. C’est mon leader.» À l’issue de la marche, le président a présenté le compte rendu de ses quatre années au pouvoir devant des dizaines de milliers de personnes sur Zocalo, criant: «Vous n’êtes pas seuls!» «Non à la réélection!» leur a-t-il lancé d’entrée, comme pour dissiper chez eux tout espoir qu’il s’accroche au pouvoir. La Constitution ne prévoit qu’un mandat présidentiel unique de six ans.

Une capacité de mobilisation hors pair

«Montrer ses muscles»

Projet de réforme électorale

La réforme prétend que les membres de l’Institut national électoral (INE) soient élus, et non plus choisis par les partis. Ses détracteurs accusent AMLO de vouloir en finir avec l’«indépendance» de l’INE, qui supervise l’organisation des élections depuis sa création en 1990. L’opposition accuse également le président mexicain d’autoritarisme et de vouloir «militariser» le pays.