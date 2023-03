Asie : Marée noire sur la côte philippine après le naufrage d’un pétrolier

La nappe a atteint la côte à la mi-journée jeudi et semble poursuivre sa dérive plus au sud, a déclaré dans un communiqué la secrétaire d’État à l’Environnement, Maria Antonia Loyzaga. Les forces «sont désormais concentrées sur le nettoyage du littoral» et des plongeurs vont évaluer l’impact sur les récifs, les mangroves et les algues car «une possible contamination pourrait affecter la survie de ces écosystèmes», a-t-elle ajouté.