Au Luxembourg : Une «marge financière plus importante» pour financer l'index

L'acompte sur cotisations de sécurité sociale est aboli depuis ce 1er janvier, souligne ce lundi le ministère de la Sécurité sociale dans un communiqué. C'est ce que prévoit l’accord tripartite du 28 septembre 2022. «Cette mesure vise à mieux répartir le paiement des cotisations et à soutenir financièrement les employeurs et personnes exerçant une activité professionnelle pour leur propre compte, explique le ministère. Ainsi, elle permettra aux employeurs d’avoir une marge financière plus importante pour financer, au cours de l’année 2023, la tranche indiciaire supplémentaire à la tranche reportée à avril 2023».