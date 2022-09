«Style&Colour Trophy»: Margot représente le Luxembourg à un prestigieux concours de coiffure

Spécialité balayage

Pourtant, rien ne prédestinait la jeune femme à devenir coiffeuse. «Au début, je voulais travailler avec les enfants, je me suis lancée dans un bac en sciences et technologies de la santé et du social, raconte-t-elle. Mais dès la première année, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Et là, je me suis souvenue que j'adorais coiffer étant petite. Je n'arrêtais pas de coiffer ma maman, elle en avait presque marre», plaisante-t-elle. Aujourd'hui, la coiffeuse ne pourrait plus se passer de sa brosse et de ses pinceaux. Sa spécificité: les balayages et les coiffures de mariée.