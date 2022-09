États-Unis : Margot Robbie se sent humiliée par les photos d’elle en Barbie

Quand elle a accepté d’incarner Barbie dans le futur long métrage réalisé par Greta Gerwig, Margot Robbie ne s’imaginait pas que le tournage allait attirer autant de monde et de paparazzis. Alors, en juin 2022, quand des photos volées d’elle et de Ryan Gosling (qui joue Ken) ont été publiées sur le Net, l’actrice australienne l’a très mal vécu.

«Je ne peux pas vous décrire à quel point on était mortifiés. On a l’air de s’amuser et de passer un bon moment, mais on mourait à l’intérieur. Je me disais que c’était le moment le plus humiliant de ma vie», a dit la comédienne de 32 ans, dans le «Tonight Show» de Jimmy Fallon, évoquant la pression de la foule alentour.