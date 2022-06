Cour grand-ducale : Maria Teresa publie des photos émouvantes de son frère

LUXEMBOURG – La Grande-Duchesse a eu la douleur de perdre son petit frère la semaine dernière: elle lui rend hommage sur Instagram.

On y voit notamment Luis Mestre entouré de sa famille, de ses parents et de ses frères et sœurs. On y découvre la Grande-Duchesse, enfant, adolescente, mère et tante épanouie.